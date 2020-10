Krise for Sivilforsvaret - kan miste utstyret sitt i Brønnøy

Pluss

Torsdag sendte Jørn Johansen (Ap) en e-post til brønnøyordfører Eilif Trælnes (Sp). Ifølge Johansen er det fare for at Sivilforsvaret kan legge ned FIG i Brønnøysund, og flytte alt utstyr til sentralt lager i Mosjøen. FIG er en forkortelse for fredsinnsatsgruppe.