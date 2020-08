Fylket mener Brønnøy var utydelig, dette svarer kommunen på det

Pluss

10. juli sendte Nordland fylkeskommune et brev til Brønnøy kommune om den kommunale behandlingen av oppdrettslokaliteten Lamholmen. Fylkeskommunen er i sluttbehandling av søknaden og ber i den sammenhengen Brønnøy kommune om å konkretisere hva kommunen ønsker for planområdet i Toftsundet der Norsk havbrukssenter visning AS har søkt om tillatelse for en biomasse på 300 tonn.