Andreassen: - Koronapandemien årsak god nok for nasjonal ferjeinngripen

"Dersom turisttrafikken øker ytterligere, er det helt nødvendig at regjering og storting stiller opp med ekstra ressurser for å styrke fergesambandene som ikke er dimensjonert for en slik økning, da dette er en direkte konsekvens av koronapandemien", skriver fylkesordfører Kari Anne Bøkestad Andreassen i Nordland fylke til BAnett.