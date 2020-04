Krovert klapper for kommunal reiselivskampanje

Pluss

Sømna skal investere i web-side for eget næringsliv og reiselivskampanje på facebook .Torsdag kveld ble det enstemmig vedtatt i utvalg for næring, å bevilge 37.000 kroner fra det kommunale næringsfondet til formålet. Fagleder for landbruk og næring i Sømna, Audhild Bang Rande, skal produsere innholdet på nettsiden. Daglig leder Karina Monsen i Sømna Eiendom AS, som eier Sømna kro og gjestegård, er glad for tiltaket.