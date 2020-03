Fra permittert til jobb i helsevesenet

Pluss

Den 12. mars ble det innført flere strenge tiltak for å hindre smitte av Koronaviruset. Frisørsalonger ble stengt, fysioterapeuter kunne ikke ta imot pasienter, treningssentre, skoler og barnehager måtte stenge. Samtidig må lokalt helsevesen ruste seg for pandemien, og flere meldte seg umiddelbart for å kunne bistå.