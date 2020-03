Næringssjef vil legge omdømmeprosjekt på is

Pluss

-Jeg har forståelsen for det Roar Berg-Hansen setter fingeren på i sitt leserinnlegg. Men jeg tror det er en misforståelse i forhold til hva vi har tenkt med et slikt prosjekt. Samtidig er det ikke tvil om at det arbeidet han har gjort og gjør er viktig for oss alle, sier næringssjef Johnny Hanssen til BAnett.