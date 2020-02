Nydelig skiføre i Velfjord

Pluss

Det meldes om et meget bra skiføre omtrent overalt i Velfjord/Vassbygda nå. Kaldværet tidligere i uka, med temperaturer flere steder ned mot 20 minusgrader, ga en hard skare, før 10 cm nysnø la seg oppå. Dermed ligger alt til rette for at de skiglade kan nyte kommende uke med herlige skiturer både i lavlandet og på høyfjellet.