Historielag vil rette 188 stedsnavn i Velfjord og Tosen

Stedsnavn engasjerer. Fjelltrimmen trekker mange ivrige turgjengere på tur – og da er det viktig at kartene og kartnavna stemmer. I et temamøte på Helgeland Museum avdeling Velfjord i høst, trakk arrangementet fullt hus med interesserte tilhørere. Umiddelbart etterpå valgte Velfjord Historielag å nedsette en arbeidsgruppe som skulle gå gjennom turkartene for Velfjord og Tosen. Gruppen besto av Lisbeth Dyrnes, Steinar Hansen og Kåre M. Lande.