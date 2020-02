Bygger åtte nye omsorgsboliger til 22 millioner

Pluss

Omsorgsboligene ligger litt tilbaketrukket bak Vega Mekaniske på Gladstad, men likevel nært begge matbutikkene og også Vega omsorgssenter. I februar 2019 inngikk Vega kommune og Concepthus avtale om bygging av omsorgsboligene. OK Kristoffersen Entreprenører AS sto for grunnarbeidet og ett år seinere et bygget snart ferdig innvendig.