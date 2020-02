– Jeg vil ikke utsette sjåførene mine for denne risikoen

Pluss

Med et flertall på 12 stemmer mot et mindretall på fem vedtok kommunestyret i Sømna 19. desember i fjor å kjøpe Sentrumsveien 2 til nytt barnehagebygg i Vik. Her skal det legges til rette for 30 barnehageplasser. Like etterpå krevde Tverrpolitisk liste lovlighetskontroll. I et ekstraordinært kommunestyremøte 16. januar i år ble vedtaket om kjøp av eiendommen og omgjøring til barnehage opprettholdt. Dette mot fire stemmer. Saken ligger nå hos fylkesmannen til lovlighetskontroll.