Kommunen er i full beredskap mens regnet fosser ned

Pluss

Meteorologisk institutt har sendt ut oransje farevarsel for store nedbørmengder på Helgeland gjeldene for mandag 20. januar. Nedbørmengdene vil lokalt komme opp mot 60-70 millimeter på 12 timer, og det er en mulighet for at 40-50 millimeter kan komme på 6 timer. Varselet kan leses her.