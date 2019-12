Setter av penger til ny brannstasjon på Vega

Pluss

Torsdag behandlet formannskapet rådmannens forslag til budsjett for 2020 og økonomiplan for de kommende fire årene. I investeringsbudsjettet foreslo rådmannen å sette av 1,5 millioner kroner til brannstasjon i 2020 og 2,5 millioner til samme formål i 2021. I tillegg settes det av 1,1 millioner kroner i 2023 for ny båt for brannvesenet.