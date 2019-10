Kjell Arne har aldri løpt raskere på landevei

Pluss

– Jeg kan ikke være misfornøyd med en slik tid. Men jeg må innrømme at jeg ikke er helt tilfreds ettersom målsetningen før start var å komme ned mot 31,30 minutter og aller helst under. Jeg tror det hadde vært mulig med en mer fornuftig åpning. For jeg ble straffet for at jeg var så offensiv på de første kilometerne, sa Trælnes som passerte fem kilometer på 15 minutter og 34 sekunder. Det innebar at han lå an til en sluttid på 31,08 på det tidspunktet.