Ansatte involvereres i Helgeland rehabiliterings snuoperasjon

– «Hva kjennetegner god rehabilitering», er den direkte utfordringen gitt de ansatte på Helgeland rehablitering fra tidligere Helse nord-topp, Marianne Telle nå i konsulentfirmaet Vesir. Hun er prosjektleder for «Helgeland rehablitering 2025» snuoperasjonen som skal gi Helgeland rehabilitering inntekter og arbeid når kommunene nå overtar deler av driften. Fredag ble de ansatte involvert direkte i bedriftens fremtid, ved at de på en workshop fikk komme med egne innspill til hva som er av betydning for fremtiden.