Ung og våryr i eksamenstida

Våren var ensbetydende for meg med eksamenstid i mange ungdomsår. Det samme var julen. Men det var altså våren som var verst. Det er naturstridig for meg å sitte inne å pugge når solen skinner ute. I tillegg gikk jeg både på videregående og høyskole på Sørlandet. Et land badet i sol og pollen fra april til skolen var ferdig i juni. Vi løste ofte problemstillingen med å lese utendørs, en kombinasjon av pugging og kikking på guttene. Ved en anledning satt vi oppe på taket husker jeg. Venninnen min hadde gnidd inn masse sitron i håret fordi hun hadde lest et sted at sitron og sol gjorde håret lysere. Dermed var det en liten dunst av sitron, lukten av solkremen fra Nivea og varmen fra solen som ble reflektert av de sorte takplatene, som fulgte meg inn i Ibsens dukkehjem eller hva det var jeg pugget på den tiden.