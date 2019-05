Neste uke starter de å rive - slik gjør de det

Pluss

Onsdag vedtok kommunestyret i Brønnøy detaljregulering av havnekvartalet for Brønnøysundregistrene. Søren Nielsen skal bygge Registrenes nybygg, og Brønnøysund sentrum vil bli preget av aktivitet i to år fremover. Sigbjørn Gladsø opplyser til BAnett at man nå også har sendt de nødvendige tillatelsene for å begynne å rive.