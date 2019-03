Bindal går videre med bo- og aktivitetssenter

Pluss

Tirsdag kveld var det ekstraordinært kommunestyremøte i Bindal. Første sak ut var sak om samlokalisert bo- og aktivitetstilbud på Bindalseidet. Grunnen til at saken kom opp i et ekstraordinært møte var at det i etterkant av kommunestyremøtet 28. februar i år har blitt klart at tilskuddsbeløpet fra Husbanken var vesentlig redusert i forhold til det som var estimert.