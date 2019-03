Torgnes-selskap kjøper tomt for 6 mill. for å videreutvikle skolesatsing på Toft

Pluss

I eiendomsoverdragelsene for siste måned kommer det frem at Toftveien 74 og to tilliggende parseller på Toft, like sør for Norsk Havbrukssenter og det tidligere Torgar Næringshage-bygget, er solgt for 6 millioner kroner fra Hallgrim Jarle Nordvik, Kaia Andrea Karijord og Målfrid Nordvik til selskapet Toftstranda AS.