Kommuneoverlege: - Man kan ikke sammenligne rekruttering av næringsdrivende fastleger med sykehuspersonell

Debatten har rast de siste dagene på sosiale medier på Helgeland om onsdagens oppslag i Aftenposten. Avisas forside onsdag var et norgeskart med fargekoder som viser hvilke kommuner i Norge som sliter med fastlegerekruttering. Rana kommune skinner i rødt midt på kartet, og i kjølvannet av ressursgruppens anbefaling av Mo i Rana som sykehusby for hele Helgeland på tirsdag har oppstått flere titalls diskusjoner.

Årsaken er at ressursgruppen i stor grad har holdt fram Mo i Rana som byen de mener har best forutsetninger for å rekruttere fagfolk på Helgeland. Mange har da trukket en parallell til kriseoppslaget i Aftenposten der det slås fast at Rana har store utfordringer med å rekruttere fastleger. Blant andre ordfører Johnny Hanssen, når BAnett spør ham torsdag om han mener at «akse-forslaget» fra kommunene sør for Korgfjellet nå er dødt.

– Nei. Jeg biter meg merke i det som skjer nå. Det var en sak i Aftenposten på onsdag om fastleger på Helgeland. Der kommer det fram at Rana sliter med rekruttering av leger, som største kommune på Helgeland. Jeg kjøper ikke argumentet om at rekruttering er viktigst, det er pasientene som er viktigst. Legene som utdanner i dag vet hvordan geografien er her. Vi trenger ikke mer sentralisering her. Akseløsningen er det best, og i aksen er helt i øst av aksen best for alle på Helgeland – ikke ytterst i vest. Jeg mener sykehuset bør legges til Holandsvika i Vefsn, sier ordføreren.

Mener sammenligning med sykehus blir feil

Kommuneoverlege Frode Berg i Rana bekrefter overfor BA at hans kommune har meldt inn store problemer med rekruttering av fastleger til Legeforeningen.

– Man kan ha nok leger som jobber på fastlegelistene i en kommune til å tilby den tjenesten man skal i henhold til lovverket, men man kan samtidig mangle leger som ønsker å overta fastlegehjemlene og de forpliktelsene dette medfører. Rana har ledige hjemler, og har ansatt vikarer for å dekke dem. Vikarene vi har ansatt ønsker ikke å knytte seg til fastlegehjemlene og kjøpe seg inn i praksis. Siden nyttår har vi kun ansatt vikarer selv, for å unngå å bruke byrå, men vi ser allerede nå at vi må ty til rekrutteringsbyrå i løpet av året for å ha nok leger. Vi har altså klart å rekruttere vikarer men vi klarer ikke å rekruttere faste leger inn i fastlegeordningen, sier Berg.

Men han advarer mot å trekke paralleller mellom rekruttering av fastleger og rekruttering til et eventuelt nytt storsykehus på Mo. Han mener Ranas fastlegeproblematikk i stor grad handler om hvordan ordningen er organisert i kommunen, og at dette ikke kan sammenlignes med rekruttering til et sykehus.

Kommunene kan organisere fastlegeordningen på ulike måter: Kommunalt ansatte fastleger, næringsdrivende fastleger og næringsdrivende fastleger som leier ferdig ordnede lokaler, ansatte og utstyr hos kommunen. Rana har i stor grad valgt å basere seg på næringsdrivende fastleger.

– Dette betyr at fastlegene må ta imot en hjemmel og deretter kjøpe seg inn i en praksis. 22 av 27 fastleger i Rana er næringsdrivende fastleger. De må altså etablere selskap, leie lokaler selv, hyre inn egne ansatte og ha eget utstyr. Skal man sammenligne rekrutteringssituasjonen i kommunene så mener jeg at man må se på hvilken organisering man har valgt. Jeg mener det er vanskeligere å rekruttere unge leger til ren næringsdrift enn til en hybridløsning der de driver næring og leier hos kommunen eller til rene kommunale stillinger. Store pasientlister kan også hemme rekrutteringen. Med dagens situasjon kan man ikke forvente at unge leger er villige til å ta en økonomisk risiko for å begynne å jobbe som fastlege. Det er ikke mange som vil kjøpe seg inn og investere for eksempel 300.000 kroner i en praksis, hvis det er en risiko for at man ikke får solgt på et senere tidspunkt. Leger er fornuftige folk, de velger ikke dette når det finnes andre alternativer, sier Berg.

Maner til endring av organisering i egen kommune

Han mener Rana kommune ikke har hengt med på utviklingen i fastlegeordningen. Berg, som selv har drevet som fastlege på 2000-tallet før han ble kommuneoverlege, oppsummerer utviklingen slik: Fastleger har fått mye mer å gjøre og lengre arbeidstid, men tjener ikke mer.

– I Rana må vi gjøre noe med dette. Som kommuneoverlege så tenker jeg at Rana må tilpasse fastlegeordningen dagens situasjon, der unge leger ikke er interessert i å jobbe dag, natt og helg med sin fastlegepraksis i tillegg til å kjøre legevakter. Legene er ikke interesserte i jobbe like mye og ta økt risiko, slik de var før. Dette må vi ta innover oss, sier han.

Berg mener Legeforeningen, som har utarbeidet oversikten over kommuner som sliter med rekruttering, selv har bidratt til «fastlegekrisen».

– De har bidratt til å svartmale ordningen med skremselspropaganda i flere år. De fleste fastlegene jeg kjenner liker å være fastlege, men opplever omfanget av arbeidsoppgaver som belastende. Jeg synes likevel ikke det er rart at godt utdannede mennesker med seks års universitetsutdannelse og halvannet år turnus vil ha stabil inntekt, samme sosiale rettigheter som andre folk, jobbe normal arbeidsuke og ha muligheten til å dyrke familieliv. Det er fastlegeordningen i kommuner som Rana det er noe galt med. Den legger ikke opp til rekruttering av unge leger. De vil ikke jobbe 60 timer. De vil ikke kjøpe seg en jobb, de vil kjøpe hus og ha mulighet til være sammen med kona si eller mannen sin og ungene, sier Berg.