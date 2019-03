Barna var og er uskyldige

Pluss

Bildet står for meg. Kvinner i filler med skamferte hoder, klippet i all hast med sløve sakser i de allierte seierherrenes fotspor mellom sommeren 1944 og våren 1945. Da Patton og Montgomerys stridsvogner passerte gjennom Nord-Frankrike og Lavlandene var det alltid med et haleheng av kvinner som ble mishandlet på det groveste, og etter hvert straffeforfulgt. Det samme gjorde vi i Norge. Kvinnene kalte vi noe jeg ikke vil sette på trykk, men det bør være kjent for de fleste.