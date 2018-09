– Nei, skolesekk er ikke skadelig!

Pluss

– Forskningen har klart å frikjenne skolesekken når det gjelder ryggplager, men det henger igjen en del gamle oppfatninger om dette, sier fysioterapeut og frisklivskoordinator i Herøy kommune, Sverre Solheim Eckhoff til Helgelands Blad.

Gode råd til skolestart

Så snart det nærmer seg skolestart, pleier det å dukke opp helse- og forbrukersaker i media av typen «Hvordan velge riktig skolesekk», «Feil skolesekk kan gi nakkeplager og hodepine», «Ryggen kan skades av for tung sekk», «Ikke bær skolesekken slik» etc.

– Rådene kan godt være velmenende i utgangspunktet, men de skaper også en type fokus og bevissthet som gir unødvendig frykt. Det er tydelig at det henger igjen en del gammeldagse holdninger til rygg og ryggplager i samfunnet generelt, og de går igjen i sånne råd om hva som er bra og ikke bra, sier Eckhoff, og legger til:

– Ut fra et folkehelseperspektiv er det ikke så hensiktsmessig å prate om det som er farlig. Det gir heller en uhensiktsmessig effekt, og øker sannsynligheten for helseplager. Det er mer viktig å fokusere på at det er god mosjon å gå til skolen med skolesekk.

– Ubehagelig er ikke farlig

Eckhoff husker selv at det var mye fokus på hvordan man skulle bære sekken riktig da han var barn. Den skulle ikke henge ned på rumpa, for eksempel.

– Det kan selvfølgelig være ubehagelig å bære en sekk, også for barn, men det er ingenting som tyder på at det er farlig, heller ikke at den henger ned på rumpa. Når det gjelder tyngden på sekken, varierer anbefalingene fra 5 til 15 prosent av kroppsvekt, men det finnes ikke noe belegg for å si at det ene eller det andre er rett, og det varierer fra barn til barn hva de tolererer.

I år har det også vært en del fokus på økt bruk av skolevesker istedenfor skolesekk, og at det er mer skadelig.

– Veske kan også være ubehagelig å bære, men det er ikke farlig. Det hindrer ikke utvikling av ryggen. I utgangspunktet er kroppen fryktelig tilpasningsdyktig, sier Eckhoff.

God trivsel, god helse

Mens utviklinga av skolesekkene har gått i stadig mer ergonomisk retning, med polstringer, reimer og systemer for vektfordeling, har ikke andelen ryggplager, verken hos voksne eller barn, gått tilsvarende ned.

– Derfor må man nok se på andre årsaker til at folk får vondt i ryggen. Man ser ingen sammenheng mellom ryggplager og skolesekk, og det er flere faktorer som kan spille inn når et barn får ryggplager. Trivsel, for eksempel, sier Eckhoff.

– Så foreldre trenger ikke ha dårlig samvittighet for at de ikke har kjøpt den dyreste sekken?

– Den beste sekken er den som har plass til det barna trenger å ha med seg på skolen.