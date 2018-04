Kor i Lainnvind gjennom 25 år

Pluss

Lørdag 28. april er selve premieren for konserten "Lainnvinds toner gjennom 25 år" på kinolokalet i Brønnøysund.

Dagen etter reiser Kor i Lainnvind og dirigent gjennom et kvart århundre, Arve Stoveland, til Vevelstad allbrukshus for å holde konsert i nabokommunen for første gang.

— Dette er en konsert satt sammen som et tverrsnitt av hva vi har drevet med de siste årene og det blir nok mest fra siste halvpart av våre 25 år. Vi bruker å ha en seperatkonsert annethvert år. Dette er krevende og det blir nok en av mine siste seperatkonserter, tror Stoveland.

Koret et vil vise et bredt repertoar. Det blir et knippe Bellmann-sanger, det blir a cappella og det blir sanger sammen med organist Elena Ebbesen.

— Arnt Rune Eide skal styre lyd og lys og dette er en veldig viktig jobb, skryter dirigenten av koret som per i dag har 20 medlemmer.