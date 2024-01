Mandag er det mye vann i veibanen mange steder i Norge. Det er også svært glatt på mange veier.

– Frost, snø og is gjør at vann i veien ikke dreneres på vanlig måte. Det kan skade biler alvorlig. Vannpyttene kan være langt dypere enn du tror, advarer forsikringsselskapet If, som advarer mot å kjøre gjennom vannansamlinger i veien. Det kan være vanskelig å vite hvor dype de er.

– Det er alltid noen som tar sjansen på å kjøre gjennom vannfylte kulverter under vei og jernbane. En del feilberegner hvor høyt vannet går og får store skader på bilen. En del har overdrevne forestillinger om hva en bil tåler og ikke, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If.

– Er du i tvil, ikke kjør i vannet. Den lille vannpytten kan vise seg å være nærmest en innsjø. Det er ikke så mye som skal til for å ødelegge for eksempel elektronikk i en bil. Vannet trenger raskt inn i kanaler, motor og kupé. På vinteren er det også mye salt i vannet. Saltet får bilen til å ruste på de mest usannsynlige steder hvis vannet trenger inn i bilen, sier han.

Clementz oppfordrer også til å holde lavere fart enn vanlig og sørge for god avstand til bilen foran. Det er svært glatt på mange veier.

Ved styrtregn og andre store regnværshendelser får forsikringsselskapene inn meldinger om biler som blir ødelagt av vanninntrengning.

– Vi tror dessverre at en del biler kan få store skader under disse forholdene, sier Clementz.

Kommunikasjonssjefen i If sier at hvis bilen står utsatt til for overvann, flytt den til et tryggere sted. Du har plikt etter forsikringsavtaleloven, vilkårene til forsikringsselskapet og sikkerhetsforskriftene å gjøre det du kan for å forebygge skader. Dersom du opptrer grovt uaktsomt, har forsikringsselskapet anledning til å si at du må ta en større eller mindre del av regningen selv.