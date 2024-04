Tradisjonen tro, vil russen kunne reise gratis med buss i hele Nordland gjennom russetiden, fra 30. april til og med 18. mai. Ordningen gjelder på alle busser som kjøres av Nordland fylkeskommune.

– Det handler om trafikksikkerhet og det handler om at russen skal vite at de kommer seg trygt hjem. Dette er et lite grep for å trygge ungdommene våre gjennom russefeiringen, sier fylkesråd for samferdsel, Marianne Dobak Kvensjø.

Ordningen har eksistert siden 2010. Fylkesråd for utdanning og kompetanse, Joakim Sennesvik, mener det er en selvfølge at fylkesrådet stiller opp for de rød-, blå- og svartkledde ungdommene gjennom russefeiringen.

– I balanseringen mellom skole og sosialt samvær skal vi i alle fall sørge for at bussen er en trygg måte å komme seg fram på. Du trenger bare legitimere deg, enten gjennom at du er kledd i russeklær, eller gjennom elevbevis, sier fylkesråd Sennesvik.