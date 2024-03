Jeg er her i Haydom med min gode kollega Tyra Bade. Til daglig er vi ansatt som leger i spesialisering på Kvinneklinikken ved Nordlandssykehuset i Bodø. Planen vår er å bli gynekologer en vakker dag. Vår felles interesse er god lokal og global kvinnehelse.

Min kjære søster Eva går på sykepleiestudiet i Levanger og skriver bachelor-oppgave i Tanzania. Universitetet Nord har en avtale med Haydom Lutheran Hospital i Tanzania. Dette sykehuset ble grunnlagt for over 70 år siden av den uredde misjonslegen Dr. Olsen. Jeg så en gylden mulighet til å besøke min søster, så dette er et besøk på eget initiativ.

Her i Haydom står kontrastene i kø. På Nordlandssykehuset får fødende et eget rom med mulighet for boblebad og egen jordmor som følger paret. Bak henne står det et stort vaktteam med leger, anestesipersonell, barnepleier og sykepleier som gir henne tilbudet om en trygg fødsel med individuell tilrettelagt smertelindring.

I Tanzania dør 250 ganger så mange mødre under fødsel. De får ikke tilbud om smertelindring under vanlig fødsel. Etter fødselen blir de lagt på et rom med minst ti andre med et felles toalett på hele avdelingen som de deler med minst 50 stykker. Deres pårørende må hjelpe til med mat, stell, tøy, betaling og eventuell bloddonasjon.

Her betaler de for å føde, og det blir dyrere for hvert enkelt tiltak som blir gjort under sykehusoppholdet. I motsetning til Norge, der svangerskapsomsorgen er gratis.

Tyra Bade måler magen på en gravid kvinne. Foto: Privat

Sykehuset er opptatt av landsbyene i området. Jordmødrene og sykepleierne reiser langt (av og til med småfly) for å gi lokal svangerskapsomsorg. De følger WHO (Verdens helseorganisasjon) sine anbefalinger om minimum åtte kontroller under graviditeten. De måler blodtrykk, tar hiv/syfilis-prøver, sjekker blodprosent og gir nødvendige forebyggende medisiner mot malaria og innvollsormer. De får også jern med folsyre så lenge lageret holder. Jobben som gjøres er svært imponerende. Noe som er kjekt hvis du allerede har ni barn hjemme og det er langt til sykehuset.

Det er en kontrast til fødestuen i Brønnøysund, som ikke klarer å holde sommeråpent.

Tyra Bade lytter på en kvinne. Foto: Privat

Før reisen samlet vi, sammen med leger og jordmødre, medisinsk utstyr fra Nordlandssykehuset. Dette ble høyt verdsatt av de lokalt ansatte, spesielt blekkpenner var svært populære og gikk som hakka elefantmøkk.

Vi har startet en donasjonsaksjon som går direkte til fødeavdeling her, for nytt utstyr og bedre forhold for de fødende. Frem til den 20. mars kan DU bidra, ved å vipse en pengegave til 47678507.

På forhånd tusen takk for støtte!

Med vennlig hilsen

Tora Almendingen og Tyra Bade i Tanzania