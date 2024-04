Det skriver selskapet i en oppdatert pressemelding klokka 16.45.

Et fiberbrudd er årsak til at deler av luftrommet over Nord-Norge ble stengt fredag ettermiddag. Avinor har satt krisestab.

– Alle tilgjengelige ressurser jobber med saken og det er satt sentral krisestab, skrev Avinor i 16-tiden fredag.

Selskapet bekrefter at det dreier seg om et fiberbrudd fra Bodø og nordover. Bruddet påvirker teknisk utstyr og trafikkavvikling for Avinor i samme region.

Trygg trafikkavvikling

Avinor opplyser samtidig at de har andre systemer som uavhengig av feilen sørger for en trygg avvikling av trafikken som allerede er i luften.

Flysikkerheten er aldri i fare. Passasjerer bes forholde seg til informasjon fra sine flyselskap, skriver selskapet som vil komme tilbake med mer informasjon.

Pressevakt Cathrine Framholt i Avinor sier til NTB at hun ikke har noen formening om problemene fredag er knyttet til torsdagens vansker i flytrafikken innenlands.

Kan få konsekvenser

Flyplassjef Ivar Helsing Schrøen ved Tromsø lufthavn sier til NRK at fiberbruddet kan få konsekvenser for kommende trafikk.

– I Tromsø er det rolig nå. Det er ganske mange fly som er ventet inn i 17-rushet, det er da de fleste flyene forlater Tromsø. Vi får se hvor disse flyene ender, det er avhengig av rettetid. Dette kan først og fremst påvirke Tromsø lufthavn, sier Schrøen.

Lufthavnsjef Bjørn Isaksen ved Evenes og Bardufoss lufthavn sier til NRK at det er en ankomst klokka 17.15 som de er usikre på om vil kunne lande.

Lufthavnssjef Jens-Martin Nerdal i Alta sier det ikke er noen dramatikk.

– Det er jo noen fly som ikke kommer eller går, men det håndterer vi, sier Nerdal.