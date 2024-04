Det har vært gjort grundige undersøkelser for å avklare hvorvidt det var et ekte våpen eller et lekevåpen som ble tatt med på skolen eleven, skriver politiet i en pressemelding fredag.

Den aktuelle eleven har fortalt til politiet at var et lekevåpen som hen hadde med seg.

– Våpenet er ikke funnet, men politiet har heller ikke funnet noen holdepunkter for at barnet har fått tak i et ekte våpen. Politiet har heller ikke funnet noe som underbygger en intensjon om å skade noen, og vi anser heller ikke at det skal være noen fare forbundet med hendelsen, sier politiadvokat Torgeir Kvitvik i pressemeldingen.

Som et trygghetsskapende tiltak var politiet til stede ved flere anledninger på den aktuelle skolen i dag.

– Det var trivelige opplevelser, hvor vi kom i kontakt med mange barn, sier politiadvokaten.

Politiet kommer blant annet til å delta på foreldremøte på den aktuelle skolen i neste uke.

– Det gode samarbeidet med skolene i Vesterålen kommer vi til å videreføre også i tiden fremover, sier Kvitvik.