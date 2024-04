Det skriver de i en pressemelding.

– I 2023 fikk vi over 500 nye fastleger. Selv om det også sluttet 300 fastleger i perioden, ble det en økning på over 200 fastleger totalt. Det er flott å se at rekrutteringen har gått betydelig opp, og i vi ser nå at antallet som er uten fastlege endelig har begynt å falle, sier divisjonsdirektør Helen Brandstorp.

Direktoratet mener samtidig at man ennå ikke er i mål.

– Vi er ikke i mål og trenger at flere velger spesialiteten allmennmedisin og blir fastlege. Derfor er det så viktig at allmennlegetjenesten er en attraktiv og trygg karrierevei, og tilskuddet er et svært viktig bidrag. Fastlegeordningen blir gjerne omtalt som grunnmuren i helsetjenesten, sier Brandstorp.