I butikken ble det hengt opp lapper om rasjonering på den såkalte folkepizzaen tirsdag ettermiddag. Foreløpig er butikken fortsatt tom for den klassiske varianten, men nye forsyninger er på vei fra fabrikken i Stranda.

– Det er gjort i beste mening, fordi man så at man var i ferd med å gå tom, og av hensyn til kundene valgte man da å sette en begrensning. Men generelt ønsker vi ikke å sette begrensninger, sier kommunikasjonssjef Nora Mile Helgesen i Kiwi til Dagbladet.

Hun sier de fleste butikkene får frysevarer to-tre ganger i uka.

– Hadde kampanje på laks

– Mens vi blant annet har en langvarig kampanje på laks, spinat, salat og grovbrød, har en konkurrent et kortvarig uketilbud på Grandiosa. Vi har lovet kundene at vi alltid skal være billigst av lavpriskjedene, og da setter vi ned prisen tilsvarende eller mer i samme periode, sier hun.

Det var lavpriskjeden Extra som satte ned prisen først – så har de andre fulgt etter.

– Selv om vi selvsagt er opptatt av å tiltrekke oss nye kunder, handler dette minst like mye om å gi våre eksisterende kunder den billigste handlekurven, sier kommunikasjonsdirektør Harald Kristiansen i Coop.

Prisen er på litt over 20 kroner for den billigste varianten.

– Trenger ikke mer frossenpizza

Nasjonalforeningen for folkehelsen er ikke begeistret for priskrigen, selv om den kan gagne lommeboka.

– Pris påvirker oss. Når alt er blitt dyrere, er det både lettere og billigere å spise usunt enn noensinne. Pølser, frossenpizza og ulike typer ferdigmat mat er alltid på tilbud. Den maten som har økt mest i pris, er det vi trenger mest, som fisk, frukt og grønnsaker. Det er på disse varene vi trenger priskriger, ikke for å lokke flere til å spise enda mer frossenpizza, sier generalsekretær Mina Gerhardsen til NTB.

Hun roser derimot priskrigen på fisk nylig.

– Vi ønsker oss en dagligvarebransje som er med å ta ansvar for gode helsevalg. For litt siden var det faktisk priskrig på fisk, og da så vi økning av kjøp på 30-40 prosent. Slik vet vi at dette virker, sier hun.