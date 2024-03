I rapporten skriver de blant annet at skipet manglet redundans på grunn av at én av fire dieselgeneratorer var ute av drift, og derfor ble mannskap og passasjerer utsatt for økt risiko.

– Viking Sky oppfylte ikke gjeldende sikkerhetsstandarder og skulle derfor ikke ha forlatt Tromsø under de rådende omstendigheter, skriver kommisjonen.

Til sammen fremmer de 14 tilrådinger i forbindelse med havariet.

Fikk blackout

Rapporten er sterkt forsinket, skriver NRK.

Cruiseskipet Viking Sky seilte fra Tromsø til Stavanger i mars 2019. På ettermiddagen 23. mars seilte de inn i en storm i Hustadvika mellom Kristiansund og Molde. Skipet fikk blackout, og var bare en skipslengde unna å gå på land.

– Med 1374 personer om bord hadde ulykken potensial til å bli en av de verste katastrofene til sjøs i moderne tid, skriver Havarikommisjonen.

470 personer ble evakuert med helikopter. Det tok 39 minutter å få liv i motorene igjen. Det ble mobilisert store ressurser i Molde og Fræna for å sørge for evakueringen.

Sjøfartsdirektoratet delvis uenige

Årsaken til motorstansen var at det var for lavt oljenivå i alle dieselgeneratorenes smøreoljetanker, i kombinasjon med stamping og rulling i høy sjøgang, fastslår Havarikommisjonen.

– Vi ser også en del funn som vi både vil og skal følge opp videre. Samtidig er det noen av kommisjonens tilrådninger og vurderinger som vi ikke støtter, sier sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide i en pressemelding.

Sjøfartsdirektoratet mener blant annet at det ikke er noe galt med designet på smøreoljetankene, ulikt Havarikommisjonen. De understreker også at det allerede er blitt gjennomført en rekke tiltak siden hendelsen og har fulgt opp med relevante aktører.