I Storbritannia alene kan det å redusere inntaket av rødt kjøtt med 8 prosent og erstatte det med sunne småfisk forhindre 10 prosent av hjertedødsfall de neste 26 årene, ifølge forskerne.

Fordelen vil imidlertid være størst i fattigere land, heter det i studien, som er fagfellevurdert og publisert i tidsskriften BMJ Global Health.

Småfisken er rik på næringsstoffer med et lavt karbonavtrykk, selv om kun 26 prosent av dem som fiskes faktisk blir spist av mennesker.

Resten, inkludert en betydelig mengde fisket fra kysten av land som opplever underernæring og matusikkerhet, blir omgjort til fiskemel og fiskeolje, som igjen blir brukt som fôr til dyrere oppdrettsfisk som laks og ørret.

Forskerne har sett på hvordan det å erstatte rødt kjøtt med disse fiskene kan redusere sykdommer og redde liv. Studien tar for seg over 137 land.

Kan forhindre hjertedød

Kroniske sykdommer utgjør omtrent 70 prosent av alle dødsfall på verdensbasis i 2019, og hjertesykdom, tarmkreft, diabetes og hjerneslag utgjorde nesten halvparten av dem (44 prosent).

Forskerne konkluderer med at det å bytte rødt kjøtt mot småfisk kan redusere mellom 500.000 til 750.000 dødsfall globalt innen 2050, spesielt hjertedød.

Studien erkjenner at småfisk ikke er tilstrekkelig til å erstatte alt rødt kjøtt, men antydet at det kunne være et «lovende alternativ».

Mer klimavennlig

Det britiske helsevesenet NHS sier at rødt kjøtt som storfekjøtt, lam og svinekjøtt inngår i et sunt kosthold. Men å spise for mye av det, sammen med behandlet kjøtt som skinke og bacon, kan øke risikoen for tarmkreft.

– Det er behov for å begrense forbruket av rødt kjøtt, som øker klimagassutslippene, og erstatte det med mat som er både sunt og miljøvennlig for å redusere byrden av kostholdsrelaterte kroniske sykdommer de kommende tiårene, heter det i studien.

Forskerne foreslår også å utvikle politikk som tar for seg utfordringen med å allokere fiskebestander til regioner der det er mest behov for dem, som Afrika, deler av Asia, Latin-Amerika og Karibia. Det vil kunne begrense den «globale sykdomsbyrden» i framtiden.