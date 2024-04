Det sto 5-0 etter 29 minutters spill på Brønnøysund kunstgress, og den stillingen sto seg til pause. Bodø/Glimt hadde byttet ut hele elleveren som startet mot Viking i Eliteserien sist helg, men et «B-lag» var likevel mer enn godt nok til å spille ut 4.-divisjonslaget lenger sør i Nordland fylke.

Sondre Sørli åpnet ballet etter 5.43 spilte minutter, og samme mann puttet ytterligere to ganger før pause. Oscar Kapskarmo og Ulrik Saltnes scoret de to siste på de første 45 minuttene. Sistnevnte kommer opprinnelig fra Brønnøysund, men meldte overgang til Bodø/Glimt for 13 år siden.

Tammere

2. omgang ble langt fra like innholdsrik. Glimt eide fortsatt ballen, men de store sjansene uteble lenge. 6-0 kom ved innbytter Brice Wembangomo. Han kom inn for tremålsscorer Sørli i det 63. minutt.

Brønnøysund spilte i 5. divisjon og ble nummer to i sin avdeling sist sesong, men fikk mulighet til opprykk opp fordi andre lag trakk seg.

Mot Norges beste fotballag ble likevel nivåforskjellen nokså tydelig, og det skulle da også bare mangle.

– Det var artig å se våre unggutter, og i de første 35 minuttene gjør vi jobben vår. Det er mye positivt å ta med seg videre, sa Glimt-trener Kjetil Knutsen.

Stortalent

Brønnøysund ble klar for 1. runde i cupen etter seirer over Sandnessjøen og Vuku i kvalifiseringen. De vant 2-1 i begge kamper, og alle målene til Brønnøysund ble scoret av Maciej Soboczynski. 17-åringen har allerede rukket å trene med Bodø/Glimt, Molde og Rosenborg og kan bli byens neste som tar steget opp. Mot Glimt ble han altfor alene på topp.

Litt i overkant av 2000 tilskuere ble ny rekord for Brønnøysund. Den tidligere rekorden på 1200 ble satt mot Harstad i cupen i 1958.