Her til lands står en rekke arrangementer på programmet. Blant annet vil en gruppe oversettere møtes utendørs på Stensparken kafé i Oslo for å lese høyt fra et knippe bøker for tilhørerne.

Verkene er i spennet Herman Melville med «Moby Dick» og Thomas Mores «Utopia» fra 1516, til Olga Tokarczuks «Jakobsbøkene», Qurratulain Haiders «Tiggermunken og andre noveller» og Martin Heidegger – som får blueskomp på gitar.

Også utdrag fra norske Hanna Stoltenbergs «Near Distance», som den engelske tittelen til «Nada» er, skal leses. I alt er det oversettelser fra ni språk, blant dem latin, som blir å høre i Stensparken.

– Man prøver å være en ambassadør for forfatterskapene man arbeider med og formidle det til nye lesere, sier Julia Wiedlocha, som er med på å arrangere oversetternes bokdagsfeiring, til NTB.

Verdens bok- og opphavsrettsdag markeres 23. april hvert år – på dødsdagen til tre store forfattere: Miguel de Cervantes, William Shakespeare og Inca Garcilaso de la Vega. Det var Unesco som opprettet dagen i 1995. I dag feirer over hundre land verdens bokdag for å hylle bøker og forfattere og oppmuntre alle til leseglede.