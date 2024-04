Mange kommuner hadde gratis skolemat som tilbud til elevene før lokalvalget, men etter Høyres valgskred i kommunevalget er matpakken tilbake flere steder, blant annet i Oslo og Stavanger.

Nå vil regjeringen se på om det er mulig å finansiere en statlig skolematordning, melder Dagbladet.

– Det er viktig at skolene ønsker det selv. Og at de får ekstra ressurser så dette ikke går ut over lærernes jobb. Vi innførte det for 7000 barn i Stavanger. Det ble veldig populært, selv om det var noen oppstartsproblemer, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun til avisen.

Men Høyres utdanningspolitiske talsperson, Jan Tore Sanner, er ikke imponert. Han mener prioriteringen er feil og peker på rekrutteringskrisen til læreryrket og svake Pisa-resultater.

– Kari Nessa Nordtun burde heller bruke de store pengene på å få mer kunnskap i skolen, og satse på lærernes kompetanse, sier Sanner.

I regjeringens tiltredelsesdokument – Hurdalsplattformen – står det at regjeringen vil «gradvis innføre eit dagleg sunt, enkelt skulemåltid». Tiltaket vil ifølge Dagbladet koste rundt tre milliarder kroner årlig.