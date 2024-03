Det melder Brønnøy kommune i en pressemelding. Sivilforsvaret deltar også i øvelsen.

Koordinator for øvelsen, Tove Karin Solli, sier at publikum med møteavtaler vil bli ledet forbi øvelsen inn og rådhuset vil ellers være åpent. Solli sier videre at hensikten med øvelsen er å trene på sikring, evakuering og ivaretakelse av ansatte og besøkende ved en alvorlig og plutselig hendelse.