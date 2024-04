Ifølge granskingen har rundt 800.000 tonn «uetisk» bomull fra Cerradosavannen i Brasil kunnet spores til plagg som selges i vestlige land, skriver Earthsight , en britisk miljøorganisasjon.

Lokalbefolkningen i Cerrado forteller om hvordan de og husdyrene deres har blitt fratatt landområder og blitt tvunget til å leie dem ut til store selskaper som tjener stort på å dyrke bomull.

Gjennom granskingen har organisasjonen sporet bomull fra kleskjedene via tekstilfabrikker i Asia tilbake til plantasjer som ligger på slike områder.

Fulgt utviklingen

Granskingen baserer seg på gjennomgang av blant annet fraktdokumenter, tusenvis av rettsdokumenter og satellittbilder – samt intervjuer med lokalbefolkningen som forteller om vold, overvåkning, trusler og tyveri.

Ansatte fra Earthsight har også vært undercover på steder der bomullen selges for å følge utviklingen fra bomullsplante til ferdig plagg.

Flere av plaggene merkes med bærekraftsstandarden «Better Cotton», men dette er det både etisk og miljømessig tvil rundt, mener Earthsight.

Det gir heller ikke forbrukerne noen garanti for at de ikke kjøper bomull fra brasilianske plantasjer involvert i miljøkriminalitet, ifølge organisasjonen.

Avskoget

Savanneområdet hvor bomullen dyrkes har tidligere hatt et omfattende biologisk mangfold, men deler av det er allerede utsatt etter å ha blitt omgjort til områder for soya- og storfekjøttproduksjon.

Ifølge granskingen er over halvparten av landområdene i Cerrado avskoget og ryddet for storskala jordbruk.

Bomullsproduksjonen i Brasil, og særlig i Cerrado, har økt kraftig de siste tiårene. Innen 2023 ventes Brasil å forbigå USA som verdens største bomullseksportør.

I tillegg til at avskogingen i seg selv medfører omfattende miljø- og klimavirkninger, krever bomullsplantasjer milliarder av liter med ferskvann, og de sprøytes med store mengder miljøfarlige sprøytemidler.

H&M: – Vi har sviktet

– Vi har sviktet i ansvaret vårt, det er det ingen tvil om, sier Marcus Hartmann, bærekraftssjef i H&M Norden til nyhetsbyrået TT.

Han sier at H&M ønsker granskingen fra Earthsight velkommen og tar innholdet på største alvor.

– Så snart vi fikk noen indikasjon på granskingens innhold, tok vi kontakt med Better Cotton, som nå gjennomfører en tredjepartsgjennomgang for å komme til bunns i hva som har skjedd, sier han videre.

Better Cotton-initiativet er et nettverk med over 2500 medlemmer over hele verden, inkludert leverandører, produsenter og butikker. At produsenter merkes som «Better Cotton» betyr at de følger initiativets standarder for bærekraft og arbeidspraksis.

I en epost til TT bekrefter Better Cotton at de har iverksatt en tredjepartsgjennomgang av de tre involverte plantasjene i granskingen.

En talsperson for Zara-eier Inditex sier til Reuters at Better Cotton strengt forbyr praksis som å ta til seg landområder og avskoging, og at de tar anklagene mot Better Cotton på det største alvor. Inditex lover også å følge utfallet av gjennomgangen.

Vil styrke standardene

– Better Cotton til side, hva er H&Ms ansvar for underleverandørene?

– Vi har absolutt et ansvar for hele verdikjeden vår, det er det ingen tvil om. Derfor tar vi denne typen rapporter på alvor. Det er ingen tvil om at både standarder og sporbarhet må forbedres, sier Hartmann.

Til forbrukere som måtte føle seg lurt, sier han at H&M må sørge for at standardene styrkes slik at de kan fortsette med bomull som holder et høyt nivå.

– Kan dere stoppe fabrikkene som syr klærne deres fra å bruke bomull fra de utpekte plantasjene?

– Jeg er ikke rett person til å svare på det. Men i tilfeller som dette er mange organisasjoner enige om at vi må fortsette med forbedring og ikke bare la ting ligge. Nå har vi god informasjon om hva vi kan forbedre, sier Hartmann.