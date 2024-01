Brønnøy kommune meldte onsdag kveld i 18.30-tiden at skolene og SFO stenges ned på torsdag på grunn av været.

I 20-tiden onsdag kveld kommer oppvekstsjefen med en presisering om at de minste elevene vil få et tilbud.

«Selv om skolene er stengt på grunn av manglende skoleskyss i morgen, blir det tilbud til de elevene/foreldrene som har behov for dette og ikke har annen mulighet for tilsyn. Det gjelder for 1.-4. klasse. Elevene vil da ha tilsyn hele dagen og jobbe digitalt i skoletiden, slik som sine medelever som er hjemme.», skriver oppvekstsjef Terje Heggheim i en pressemelding.