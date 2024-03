– Når det er masse folk i bakken, kan det naturligvis også være tyver til stede. Og for de med uærlige hensikter er det dessverre nokså enkelt å plukke med seg ulåst skiutstyr uten å bli lagt merke til, sier kommunikasjonssjef Arne Voll i forsikringsselskapet Gjensidige i en pressemelding.

For selv om det stort sett går bra når man setter fra seg skiutstyr i den norske fjellheimen, har det forsvunnet mye utstyr fra skitrekk og hyttefelt de siste årene.

Ofte er det også kort vei til bil og annen transport, og tyvene vet som regel hva de leter etter.

– Som alt annet er også skiutstyr blitt dyrere de siste årene og det er ikke uvanlig at et sett med kostbare ski kan koste lagt over 10.000 kroner, sier Voll.

Størst risiko i bunnen av bakken

Men kan et par forsvinne i en varmestue midt oppe i løypa? Svaret er ja, understreker Voll.

– Vi har både sett og hørt og tyver som lar eldre ski stå igjen, mens de renner ned igjen på andres utstyr, sier han.

Det er imidlertid nederst i bakken ved varmestuer, restauranter og på afterski at mye av utstyret forsvinner.

Totalt regner Gjensidige med at flere hundre nordmenn får frastjålet kostbart skiutstyr til mange millioner kroner i løpet av vinteren.

Slik sikrer du skiutstyret ditt

Det er likevel noen tips for dem som skal til fjells i påsken og ikke vil komme tomhendt hjem. Det beste er å låse skiene fast, helst i et låsbart skistativ der det finnes, noe som også er lurt på tog- og bussreiser.

Om man er i bakken kan det være lurt å spre utstyret ved å sette ski og staver på ulike plasser, aller helst ved å splitte skiene og sette de et stykke fra hverandre.

I tillegg anbefales det å merke utstyret med navn og telefonnummer, noe som gjør det mindre attraktivt å stjele, samtidig som det blir lettere å ta kontakt dersom noen får med seg feil utstyr ved et uhell. Man bør også notere serienummer.

For selv om reiseforsikring gjelder om man setter fra seg utstyr utenfor spisesteder og varmestuer i Norge og i utlandet, kan enkelte ting gjøre at utbetalingen ikke lever opp til skienes faktiske prislapp.

– Forlater en ski eller sportsutstyr i lengre tid i forbindelse med afterski-fest eller over natten, uten tilsyn, kan erstatningen bli kraftig redusert, advarer Voll.