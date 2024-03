Equinor skal motta ti nye helikoptre av typen Bell 525 og fem av typen AW189, opplyser oljeselskapet i en pressemelding.

– Disse helikoptertypene kommer i tillegg til dagens Sikorsky S-92. Alle helikoptermodellene oppfyller strenge krav til sikkerhet. Å gå fra én til tre helikoptermodeller på norsk sokkel vil gi større fleksibilitet og regularitet, sier Kjetil Hove, konserndirektør for norsk sokkel.

Kommer først neste år

De to første Leonardo-helikoptrene kommer i starten av neste år. Mens i 2025 skal Leonardo levere tre og Bell fire helikoptre.

De siste seks helikoptrene fra Bell kommer i perioden 2027 til 2030.

Nyheten kommer to dager etter at et Sikorsky S-92-helikopter var involvert i en ulykke utenfor Bergen onsdag kveld. En døde og fem andre ble skadd.

Kun én helikoptertype

Det siste året har helikopterprodusenten Sikorsky hatt leveringsproblemer med reservedeler til S-92-modellen. Det har ført til at de to største helikopterselskapene i Norge, CHC Norge og Bristow, har måttet sette flere av disse på bakken.

Det har igjen skapt problemer for offshoreindustrien som er avhengig av denne modellen for å frakte arbeidere ut i Nordsjøen.

Den er nemlig den eneste modellen som har vært godkjent som tilbringerhelikopter etter at Airbus' EC225 ble permanent satt på bakken etter Turøy-ulykken i 2016.

Riktige egenskaper

Leonardo-avtalen var kjent allerede i slutten av januar, og Equinor sier at begge avtalene ble ferdig forhandlet før ulykken.

– Alle foreningene i Equinor inkludert vernetjenesten har vært godt involvert i prosessen og er positive til at selskapet har tatt dette initiativet. Disse helikoptrene har den kvaliteten og egenskapene som vi ønsker på sokkelen, sier Hove.