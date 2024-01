Renate Larsen fortsetter som styreleder og Rune Rafaelsen som nestleder.

Tone Hauge og Agnete Masternes Hanssen er nye styremedlemmer, opplyste Helse- og omsorgsdepartementet etter foretaksmøtet.

En hovedoppgave for det nye styret blir å følge opp omstillingsplanen som ledelsen i helseregionen jobber med.

Svenn Are Jenssen får ikke fortsette, noe han selv ønsket å gjøre. Kari Jørgensen har tidligere gitt beskjed om at hun ikke ønsket en ny periode. Disse to markerte seg som mest kritiske til kuttforslagene som lå på bordet da styret vurderte de omdiskuterte tiltakene forrige uke.

Jan-Oddvar Sørnes, Henrik Olsen og Anne Husebekk fortsetter i styret i en ny toårsperiode.

De tre ansatterepresentantene utnevnes ikke av departementet. De skal på valg til våren i sine fagforbund.