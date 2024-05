Flere kvinner klarer ikke å legge fra seg snusen når de blir gravide.

5,4 prosent av kvinner oppgir snusbruk i helsekortet sitt når de blir gravide. Omtrent 2,3 prosent snuser gjennom svangerskapet, viser tall fra medisinsk fødselsregister hos Folkehelseinstituttet (FHI), skriver P4.

I 2023 opplyste 761 kvinner at de snuste i det de ble gravide. 319 personer snuste ved svangerskapets slutt.

– Dette bekymrer jo veldig, fordi vi vet det kan ha store konsekvenser for det ufødte barnet, sier generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross i Kreftforeningen til avisen.

Hun påpeker at komplikasjoner som lavere fødselsvekt og større risiko for tidlig fødsel, kan oppstå ved å snuse under graviditeten. Barnet kan også få kortvarig pustestans eller defekter i leppe og gane.

– Det er veldig viktig å slutte. Og det tror jeg de fleste kvinner vet, sier Ross videre.

23 prosent av kvinner mellom 25 og 34 år snuser i Norge.