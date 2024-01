Fra nyttår gjaldt nye krav om at kyr på bås skulle få regelmessig mosjon og bli luftet 16 uker i året. Onsdag melder NRK at landbruksminister Geir Pollestad nå vil lempe på kravet etter å ha fått tilbakemelding om at kravet er vanskelig å oppfylle i deler av landet.

– Jeg tror det er bra at dyrene er ute. Men geografien og været i Norge gjør at det ikke er gitt at det blir bedre dyrevelferd å gå opp til 16 uker. Derfor har vi satt kravet til 12 uker, sier ministeren, som nå ber Mattilsynet om å sende dette på høring. Målet er å fastsette nye forskrifter før 1. mai i år.

I sone 5–7, det vil si Nord-Norge, Vestlandet og høyereliggende deler av Sør-Norge, reduseres lufte-kravet fra 16 til 12 uker. Foto: Landbruksdirektoratet

Live Kleveland, kommunikasjonsleder i Dyrevernalliansen, mener kravene nå ikke blir strenge nok.

– Geir Pollestad viser med dette at han mangler grunnleggende forståelse for dyrevelferd, sier hun til NRK.

Tidligere har løsdriftskravet som skulle gjelder fra i år blitt utsatt til 2034.