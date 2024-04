– Det er årets tabbe, slo TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah fast da Keto i det 28. minuttet kastet ballen rett i beina på Odd-ving Bork Bang-Kittelsen.

19-åringen takket og bukket for muligheten, og med det hadde Odd utlignet etter at Fredrik Tobias Berglie hadde sendt Sandefjord i ledelsen bare minutter tre minutter før.

Gjestene fra hvalfangerbyen slo imidlertid tilbake. Nyervervingen Stian Kristiansen sørget for ledelse med en drøy halvtime igjen av kampen.

Det så lenge ut til at Sandefjord skulle gå seirende ut av kampen, men på overtid av overtid sørget Syver Aas for at Odd kunne beholde hvertfall ett poeng i Skien.

Sandefjord venter dermed fortsatt på sin første seier for sesongen, og Odds overtidsmål ble nok en nedtur for Sandefjord, som tidligere i uken røk ut av cupen mot 2. divisjonslaget Flekkerøy.

Kjempetabbe

Sandefjord var det førende laget i åpningsminuttene, men det skulle likevel ta 24 minutter før målet kom. Filip Ottosson slo et langt legg mot stopper Berglie, som styrte ballen mot mål og ut av rekkevidden for Odd-målvakt André Hansen.

TV-bilder viste at Berglie ga Tony Miettinen en dytt i ryggen i forkant av headingen, men målet ble likevel stående.

– Jeg var litt redd for at det ville bli annullert, jeg må innrømme det. Men det var tydeligvis ikke nok, sier målscoreren til rettighetshaver TV 2 i pausen.

Få minutter senere reduserte Odd på bisart vis. Sandefjord-keeper Hugo Keto skulle kaste ballen ut, men foran ham dukket Bork Bang-Kittilsen opp med en lang fot. Ballen endte i beina på sistnevnte, som enkelt trillet inn utligningen.

– Hva er det han holder på med? utbrøt ekspertene i TV 2s studio.

Odd utlignet på overtid

Sandefjord fortsatte å dominere banespillet etter hvilen. Først satte Simon Amin ballen utenfor fra kloss hold, før Beltran Mvuka skjøt utenfor bare sekunder senere.

Omsider fikk de betalt for strevet da Kristiansen stanget gjestene i ledelsen i det 58. minuttet.

Målet lignet Sandefjords første, og også i denne situasjonen var det bruk av armer involvert. Men heller ikke denne gangen blåste dommer for frispark.

Aas var iskald da han satte inn det poenggivende målet hele sju minutter på overtid.