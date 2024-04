Pkt 1:

Utgiftsnivå på følgende områder skal reduseres med 5 250 000: ROP og miljøterapi, PMTO – terapeuter (foreldreopplæring terapeuter), Forebyggende team, nettversterapeut, ungdomslos, Helsestasjon og skolehelsetjeneste, PPT, Kommunepsykolog og spesialpedagogisk team. Reduksjon gjøres ved å ta ned antall stillinger eller gjennom andre kostnadsreduserende eller inntekstøkende tiltak.

I forbindelse med endringer er det nødvendig å se på organisering og måten man jobber med forebyggende tiltak og med tiltak mot barn og familier som trenger ekstra bistand. Dette må sees opp mot behov for forebyggende/avhjelpende støtte til enkeltbarn og grupper av barn også innenfor skole og barnehage.

Kommunestyret ber kommunedirektøren prioritere en slik utredning. Utredningen må legge vekt på å sikre godt tverrfaglig samarbeid og foreldrestøttene tiltak og hvordan man kan bygge ned "siloer" mellom organisatoriske strukturer som sikrer god samhandling og helhetlig tenkning i møte med behov hos barn og familier. Samlokalisering av ressurser bør prioriteres der det er nødvendig for å sikre at man lykkes i omstillingsarbeid. Utredning må sees i lys av utviklingsprosjektet "fremtidens helsestasjon".

Pkt 2: Kommunestyret ber kommunedirektør utrede hvordan man kan øke antall sengeposter innenfor eksisterende bygg og kostnadsrammer for å redusere utgifter til utskrivningsklare pasienter.

Pkt 3: Reduksjon på 4 700 000 knyttet til voksenopplæring og flyktningetjenesten knyttet til færre behov. Dette må sees opp mot ordning med miljøvaktmester med tanke på oppfølging av flykninger som bor i kommunal bolig.

Pkt 4: Kutt på 1 050 000 knyttet til interkommunale samarbeid innen arkiv- og innkjøpsfunksjoner utredes.

Pkt 5: Utrede sammenslåing av Plan, Eiendom og Teknisk avdeling. Målet er å sikre gode tjenester og samtidig ta ned driftsnivået med 1 400 000.

Pkt 6: Kutt på 1 150 000 knyttet til stillinger innen næring og kultur. Kommunedirektøren skal utrede flere alternative måter å organisere næringsarbeidet på. Det kan være nullalternativet (slik som i dag) regionalt mellom kommunene på SørHelgeland, eller i samarbeid med privat næringsliv. Arbeidet kan finansieres gjennom bruk av næringsfond.Stilling som kultur og næringskonsulent opprettes inntil utredning og ny organisering er på plass.

Pkt 7: Det er stort behov for fagarbeiderkompetanse i årene som kommer, særlig innenfor helse og omsorgssektoren. Det bør prioritere å ta opplærlinger der vi har størst behov og dermed best anledning til å tilby arbeid etter endt lærlingeløp. Kommunestyret ber kommunedirektøren prioritere rekruttering av læringer slik at vi til enhver tid har 15 læringer i kommunen. Ved evt mulighet for flere læringer må det vurderes å øke bevilling til dette.

Pkt 8: Følgende kutt i utgifter/økte inntekter vedtas:

1. Kjøkken sykehjem 500 000

2. Endringer frivillighetskoordinator 350 000

3. Miljøtjenesten 500 000

4. Tautra 1 000 000

5. Avlastningsbolig 700 000

6. Nav ikke årsverk, sosialhjelpsutbetalinger 500 000

7. Krisesenter – kjøp fra annen kommune 700 000

8. Bibliotek Velfjorden 350 000

9. Hovedbibliotek Brønnøysund 400 000

10. Klokkargården færre barn enn budsjettert 500 000

11. Newtonrom 650 000

12. Kulturskolen 260 000. Sceneinstruktørordning beholdes.

13. Tiltaksteam barnevern 750 000

14. Servicetorg/kommunikasjon 700 000

Pkt 9 Følgende kutt/økte inntekter til kr 2 090 000 skal utredes eller iverksettes:

· Lisenser

· Forvaltningskostnader som forsikring mm

· Diverse medlemskap

· Støtte lag og foreninger, samt reduksjon kultur

· Kutt i printkostnader

Pkt 10 Innføring av kontroll og gebyr på parkering i Brønnøysund utredes.

Pkt 11: Kommunestyret forutsetter at kommunedirektøren sikrer reduksjon i stillinger/kostnader som følge av endrede behov fortløpende, f eks ved mottak av færre flyktninger, færre brukere av tjeneste, mulighet for rimeligere tjenestekjøp, mv.

Pkt 12: Listen under «prioriterte utredninger» gjennomføres i henhold til anslått tidsplan

Sum på kutt er kr 24 750 000,-