Det viser en gjennomgang Forbrukerrådet har gjort av tall fra NVE , som samtidig oppgir at 3,7 prosent av alle norske husholdninger fremdeles har disse variable strømavtalene.

Forbrukerrådet ber selskapene avslutte disse avtalene, men forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket legger ikke skjul på at selskapene lever godt på at kundene betaler blodpris.

– Ingen ønsker å betale mer enn de må for strømmen. Det er da også strømkundene med minst innsikt som er blitt stående på disse avtalene, og som ender opp med å betale svært dyrt for strømmen, sier Blyverket i en pressemelding.

De siste tre månedene har variable avtaler kostet 204 øre per kilowattime i Sør-Øst Norge for kunder med et årlig forbruk på 16.000 kilowattimer. I samme periode har spotprisen ligget på 98 øre.

– At avtalene ofte er solgt av selskaper sertifisert med «Trygg strømhandel» sier sitt om både ordningen og ikke minst om en bransje som setter egen inntjening foran kundenes beste, sier Blyverket.