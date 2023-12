– De har fått slått inn noen ruter, hatt «black out» og sannsynligvis hatt vanninntrenging på broen – sannsynligvis er det også der vinduene har slått inn, fortalte redningsleder Edvard Middelthon til VG i 18.30-tiden torsdag kveld.

Han fortalte da at det ikke ble regnet å være noen akutt situasjon, og at skipet var på vei mot land for egen maskin.

– Tidligere i ettermiddag rapporterte MS Maud om et midlertidig strømbrudd etter å ha blitt truffet av en større bølge, skriver pressetalsperson Johnny Stanley-Brown i Hurtigruten Expeditions til avisen.

Problemene oppsto i «krysset» mellom Norge, Danmark og Storbritannia, sør for oljefeltet Ekofisk. Skipet var da på vei fra Florø til havnebyen Tilbury i Storbritannia. Det var den danske redningstjenesten som koordinerte oppdraget.

Ved midnatt ligger skipet og rir av uværet mens en dansk slepebåt er på vei for å etter hvert sette slep på skipet, opplyser Hovedredningssentralen Sør-Norge til NTB.