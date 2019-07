Vevelstads ordfører er kritisk til bruk av gammel ferje

Vevelstad

Det er Boreal som har vunnet anbudet i Tjøttabassenget fra 1. januar 2020. Det skal bygges ei ny ferje som skal gå inn i direkteruta, mens det i lokalruta, som betjener Vågsodden og Stokkasjøen i Vevelstad kommune og Tro i Alstahaug kommune, skal benyttes MF Tomma fra 1974. Vevelstads ordfører mener det er godt nytt for direkteruta, men hun er ikke like glad over løsningen for lokalruta.