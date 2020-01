Verneområdene får sin første besøksstrategi

Vega

Besøksforvaltning for verneområdene i Norge har som mål å finne en balanse mellom å ta vare på verneverdiene og gi gode opplevelser for besøkende og bidra til størst mulig verdiskapning. Besøksstrategien for verneområdene på Vega skal inneholde kunnskap om de besøkende, reiselivet, naturverdier og sårbarhet. Den skal også vise hvilke tiltak som er nødvendig for å balansere verneverdier, besøkende og lokal verdiskaping i et verneområde.

Denne planen er ute på høring med frist 14. februar. Når høringsuttalelsene er behandlet av verneområdestyret skal planen sendes til Miljødirektoratet for endelig godkjenning.