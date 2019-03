Andre Møller mener Fylkesmannen begår overtramp

Vega

Tirsdag ettermiddag ble det kjent at Miljødirektoratet avviser klagene fra Fylkesmannen i Nordland fordi klagene ble sendt inn for seint. Samtidig åpner Miljødirektoratet for at utslippstillatelsen som Fylkesmannen har gitt Mowi tidligere for oppdrettsanlegget som er under etablering ved Rørskjæran, trekkes tilbake.