Rødt Vega arrangerer folkemøte om akuttsykehus

Vega

Rødt arrangerer folkemøte på Vega lørdag 23. mars. Hit kommer lederen av folkeaksjonen for Sandnessjøen sykehus og omegn Hanne Benedikte Wig som vil innlede under tittelen «Med pasienten i sentrum».

Hun brenner for sykehus og samfunnsutvikling og er invitert til Vega av partiet Rødt for å snakke om dette.

– Hvor akuttsykehuset skal ligge er avgjørende for at folk kan føle seg trygge på at de får nødvendig medisinsk hjelp når det trengs. Dette er et viktig tema som berører oss alle og har vært en stor sak med mye engasjement blant annet i Sandnessjøen der det ble arrangert fakkeltog i desember. Flere tusen kom for å markere sitt syn på at vi nå risikerer å måtte reise enda lengre for å få den akutthjelpen som en skal ha tilgjengelig når det trengs, uavhengig av hvor en bor, skriver Rødt Vega i en pressemelding.